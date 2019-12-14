قاتلة ابنة زوجها فى بولاق الدكرور تمثل جريمتها

أجرت المتهمة بقتل ابنة زوجها في بولاق الدكرور، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها الجريمة، حيث تبين أن المتهمة اعتدت على الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، لتأديبها بسبب إفشائها أسرار المنزل للجيران.



وتسلمت جهات التحقيق تقرير الصحة الخاص بوفاة الضحية، والذي أشار إلى أنها أصيبت بجروح وكدمات في مناطق متفرقة من جسدها، فضلًا عن وجود آثار ارتطام رأسها بجسم صلب أدى إلى وفاتها.



واعترفت المتهمة باعتدائها بالضرب على الطفلة لتأديبها، نتيجة لاعتيادها إخبار الجيران بأسرار المنزل، وأنها لم تكن تقصد قتلها، وحاولت إنقاذ حياتها بنقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة.



وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغًا يفيد بوصول طفلة إلى المستشفى مصابة بعدة جروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن زوجة والد الطفلة وراء الاعتداء عليها بالضرب.