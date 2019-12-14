سقوط مريضة نفسية من الطابق الثالث بدار مسنين في بني سويف

لفظت مريضة نفسية أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، عقب سقوطها من شرفة غرفتها بالطابق الثالث داخل دار خاص بالمسنين كانت تقيم بها.



تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بتلقيه بلاغ بسقوط "إ. م. ع" 28 عامًا، من الطابق الثالث بدار خاص لرعاية المسنين بدائرة مركز بني سويف، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابات مختلفة، ونقلت على إثرها إلى مشرحة مستشفى خاص.



وتبين من التحريات الأولية وبالانتقال والفحص أن المتوفية تعاني من مرض نفسي مصحوب بقلق هستيري، ولها محل إقامة آخر بمركز أبشواي بالفيوم، وبسؤال عم المتوفية "ع. ع. م" 69 عامًا، ترزي، قال إن المتوفية مقيمة بالدار منذ نوفمبر الماضي، لكونها يتيمة الأب وأثناء تواجدها بغرفتها التي تقيم بها بمفردها بالطابق الثالث بالدار، سقطت من الشرفة، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر رقم 6530 إداري مركز شرطة بني سويف.