طاهر أبوزيد: "منتدى العالم" فرصة لتقارب الثقافات

قال طاهر أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، إنَّ المنتدي يثبت مدي تأثيره علي شباب العالم.



وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أصبح منتدى شباب العالم محل اهتمام كل الدول، يشارك فى هذه النسخة ٨٠٠٠ مشارك، وهو عدد ضخم مقارنة بالنسخ السابقة، كما يحتوي علي ١٤٠ ساعة عمل لكثرة الموضوعات التي يتناولها، ما يعطي فرصة ثرية جدًا لتقارب الثقافات وتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف الجنسيات".



أما عن تأثيره على مصر، أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه يعطي انطباعًا لكل شباب الدول عن معالم مصر السياحية بشرم الشيخ، ويبعث برسالة عن الأمن والاستقرار التي تنعم بهما الدوة المصرية، وهذا دور إيجابي لأن الشباب المشاركين يعتبرون سفراء لبلادهم وأوساطهم المحيطة.



جدير بالذكر أنَّ منتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.



