قطر تكشف عن تقدم طفيف فى الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام بين قطر ودول الرباعي العربي.



وردًا على سؤاله عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير القطري لـ"رويترز"، إن تقدمًا طفيفًا تحقق.. مجرد تقدم طفيف".



وفي وقت سابق قبل انعقاد القمة الخليجية في الرياض يوم العاشر من ديسمبر الجاري، قال وزير الخارجية القطري إن هناك محادثات مع المملكة لعربية السعودية لحل الأزمة الخليجية، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، إن وزير خارجية الدوحة أجرى زيارة غير معلنة للرياض أكتوبر الماضي، لبحث إنهاء المقاطعة.



يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر"، في الخامس من يونيو 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، في مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.