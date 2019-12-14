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حوادث

ضبط مهندس كهرباء متهم بقتل زوجته في الشرقية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:23 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح- منذ قليل- القبض على مهندس كهرباء متهم بقتل زوجته، بعد أن حرر والد الزوجة محضرا يتهمه فيه بقتل نجلته، بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على "هـ. ج. م" 35 سنة، مهندس كهرباء، بعد ورود بلاغ من "س ع"، مقيم بقرية ملامس بدائرة مركز منيا القمح، يتهمه فيه بالتسبب في وفاة نجلته "ل. س" 29 سنة، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وقال الأب في محضره إن سبب الوفاة هو نشوب خلاف بينهما، فدفع المتهم الزوجة المجني عليها بقوة فسقطت على الأرض سقطة تسببت فى وفاتها.

وتم تحرير المحضر رقم 11106 إدارى منيا القمح لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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