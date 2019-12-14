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مصر

السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم (السبت)، جولة تفقدية بالدراجة، في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية.
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ
السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ

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