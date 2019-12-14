طبعة جديدة من رواية "النبطي" للكاتب يوسف زيدان

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الـ16 من رواية "النبطي" للكاتب يوسف زيدان.



تدور أحداث الرواية فى العشرين سنة التي سبقت فتح مصر، ويظهر في بعض مشاهدها الصحابي عمرو بن العاص وزوجته ريطة «رائطة»، والصحابي حاطب بن أبي بلتعة، إضافة إلى شخصيات خيالية يكشف من خلالها النص الروائي عن طبيعة الحياة والإنسان والاتجاهات الدينية التي كانت سائدةً في المنطقة الممتدة من دلتا النيل إلى شمال الجزيرة العربية، في الوقت الذي ظهر فيه الإسلام وانتشر شرقا وغربا.



وعن الرواية قالت الكاتبة فاطمة ناعوت: "رواية بديعة تضيف إلى رصيد يوسف زيدان الإبداعيّ المميز الثري من حيث البناء اللغوي، ومن حيث تضفير التاريخيّ بالإبداعيّ في جديلة إشكالية تمنحه الكثير من المريدين، والكثير جدًا من المناوئين، وهذا شأن الإبداع الكبير".