لتركهم العمل.. التحقيق مع 171 طبيبا وممرضا بمستشفى أبو حمص

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة أبو حمص، حملة رقابية مفاجئة على مستشفى أبو حمص المركزى، أسفرت عن إحالة 171 طبيبا وممرضا للشئون القانونية.



يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتكثيف أعمال لجان المرور والرقابة والمتابعة.



ومرّ نائب رئيس المدينه والرقابة والمتابعة خلال زيارة مفاجئة، على مستشفي أبوحمص المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة عدد 171 طبيبا وممرضا وعاملا، بسبب ترك العمل في المواعيد الرسمية.



وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية، مع المتابعة اليومية لمدى الانضباط الإداري وتواجد فرق العمل من الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضى.