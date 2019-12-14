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إقبال كبير على فصول محو الأمية بمعهد أزهري في الإسكندرية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت فصول محو الأمية بمعهد الجندي الأزهري بإدارة العامرية، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من الدارسين، والتي تم تنظيمها تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف صفاء صبحي المنسق العام لتعليم الكبار.

وتفقد إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، فصول محو الامية، وتحدث مع الدارسين عن أهمية التعليم، وتناقش معهم حول وجود أية معوقات أو شكاوى.

كما قامت المنسق العام بشرح بنود برتوكول تعليم الكبار، وأجابت على أسئلة الدارسين، واختبرت بعضهم فيما تعلموه، وأكد الدارسون أنه لايوجد أية شكاوى أو معوقات.

وتابع الوكيل الثقافي، دفتر التحضير، وسجل الحضور والانصراف، وتقدموا بالشكر والتقدير للقائمين على العمل بإدارة العامرية لاهتمامهم بالدارسين.

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