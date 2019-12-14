تجديد حبس 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة تجديد حبس 17 متهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



والمتهمون المحبوسون كل من: "محمود فهمى، وأحمد عادل، وعرفة يوسف، ويوسف رضا، ومحي الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمود الهادي، ومحمد الهادي، ومحمود سعد، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى أحمد، ومحمد خالد، والسيد فرغلى، وناصر محمد، وجمال البدرى، ومحمد مصطفى".



ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

