الأربعاء.. حملة "نورت مصر" تكرم هانى شاكر

تكرم حملة «نورت مصر»، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، أمير الغناء العربي هاني شاكر، الأربعاء المقبل، في تمام السادسة مساء، وذلك لدوره المؤثر فى دعم قوة مصر الناعمة من خلال نقابة المهن الموسيقية، وتقديرًا لجهوده في تشجيع السياحة المصرية خلال الفترة السابقة.



يحضر حفل التكريم الذي يقام بفندق هيلتون كورنيش، الخبير السياحي أحمد صدقي، ورئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية محمد سعد، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.



حملة "نورت مصر" كرمت العديد من النجوم خلال الفترة الماضية، في مقدمتهم الفنانة أنغام، وأشرف عبد الباقي، ومدحت صالح، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وأحمد رزق، وهاني رمزي، والموسيقار يحيي خليل، وحمادة هلال، وإيمان البحر درويش، والمخرج عمر عبدالعزيز، لدعمهم تنشيط السياحة العربية لمصر.