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حوادث

تجديد حبس لص الدراجات البخارية في باب الشعرية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:14 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الدراجات البخارية بمنطقة باب الشعرية.

وكان رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تمكنوا من ضبط "ا. م. د" 28 سنة، عاطل، أثناء شروعه في سرقة دراجة بخارية تحمل أرقام "أ ن ب 2649 ماركة فيسبا بيضاء اللون موديل 2012"، بأسلوب توصيل الأسلاك.

وتم التوصل للمجني عليه "م. ع. ع" 31 سنة، سائق، وباستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمه بالسرقة وأضاف بعدم اكتشافه واقعة السرقة بعد.

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب حوادث سرقات أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم أربعة أيام.

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