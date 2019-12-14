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حوادث

أمن الموانئ يضبط قضيتى تهريب ملابس وينفذ 217 حكمًا قضائيًا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع أمن المنافذ بإشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية - خلال 24 ساعة - عن ضبط قضيتي تهريب ملابس أجنبية الصنع وأخشاب، كما تم ضبط قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي 53 ألف جنيه مصري.

كما تم ضبط 19 قضية أمن عام، أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين"، وضبط 988 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 217 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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