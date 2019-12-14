تجديد حبس مسئول كشك بتهمة تجميع بطاقات التموين في بولاق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس مسئول عن كشك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتجميع 14 بطاقة تموينية للاستيلاء على أموال الدعم، بمنطقة بولاق أبو العلا.



كان ضباط مباحث التموين تمكنوا من ضبط "إ. ع" 22 سنة، مسئول عن كشك توزيع خبز بلدي مدعم، لتجميعه البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين واستخدامها في الاستيلاء على نقاط الخبز عن طريق ماكينة صرف خبز غير مخصصة له لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بحوزته على ماكينة صرف خبز، 14 بطاقة تموينية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام.