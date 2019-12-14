إيداع طفل رضيع ملقى على كورنيش حلوان بدار رعاية

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بإيداع طفل رضيع عثر عليه أحد المواطنين بمنطقة كورنيش النيل في حلوان، إحدى دور الرعاية.



وتبين من التحقيقات أن الطفل الذي عثر عليه "حديث الولادة" ملفوف بقطعة من القماش داخل كيس بلاستيك، وملقى بقطعة أرض فضاء.



وكان المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغًا من شاب يدعى "مطاوع فارس" مقيم بمنطقة المحطة، مفاده العثور على طفل حديث الولادة، ملقى بكورنيش حلوان.



وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل في عمر 10 أيام، ويرتدي ملابسه كاملة، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.