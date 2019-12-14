تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هاني جرجس مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة.



أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5075 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2052 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 226 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 26 دراجة نارية مخالفة، 38 مخالفة شروط الترخيص، 31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

