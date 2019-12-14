ضبط عنصر إجرامي بـ4 كيلو حشيش في الغربية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالغربية، وبحوزته 4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، اتجار عاطل- له معلومات جنائية- ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سمنود مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته سلاحا ناريا بقصد حماية نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة سمنود، وبحوزته 15 طربة حشيش وزنت حوالي 4 كيلوجرامات، بندقية خرطوش، 3 طلقات لذات العيار، ملبغ مالي، و4 هواتف محمولة.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.