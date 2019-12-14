محامي كمسري قطار طنطا يطالب بلجنة لمعرفة السرعة أثناء الحادث

طالب جلال شلبي، محامي الكمسري المتهم بإجبار شابين على النزول لعدم دفعهما ثمن التذكرة، من المحكمة بمعرفة سرعة القطار أثناء نزول المجني عليهما من القطار، لكون تلك المنطقة التي تم السقوط بها كانت منطقة عمل.



وأضاف أنه يريد لجنة فنية لمعرفة إن كان المكان الذي نزل المجني عليهما فيه كان منطقة عمل ويلزم التهدئة به من عدمه.



تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.