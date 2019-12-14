النيابة تأمر بدفن طفل سقطت فوقه "نخلة" في العياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوط نخلة عليه بمنطقة العياط بسبب سوء الأحوال الجوية، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن تلقي مأمور مركز شرطة العياط بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط نخلة بجوار مدرسة كفر بركات الابتدائية ووفاة طالب.



وأضافت التحقيقات أن قوة أمنية انتقلت لمكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط نخلة على الطفل، 7 سنوات، بالصف الأول الابتدائي، بجوار المدرسة، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء عدد من شهود العيان وأسرة الطفل للاستماع لأقوالهم، وقد أكدوا أن المجني عليه تصادف مروره أسفل نخلة سقطت بسبب سرعة الرياح مما أدى لوفاته في الحال.