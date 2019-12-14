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الثقافة

19 يناير.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس "الناشرين المصريين"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:05 م
سعيد عبده
سعيد عبده
آلاء حسن
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قرر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إجراء انتخابات التجديد النصفي للمجلس، لانتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 19 يناير المقبل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيل إجراء الانتخابات أسبوعًا، إلى يوم الأحد الموافق 26 يناير المقبل، بأرض المعارض، أثناء فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وسيتم تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح الاتحاد، في مستند نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من 24 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير المقبل، على أن تقدم طلبات الترشيح، وفقًا للنموذج المعد لذلك بمقر الاتحاد من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا، عدا أيام العطلات الرسمية، ويشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1965 بشأن اتحاد الناشرين المصريين وهي:

1- ألا تقل سنه عن 30 سنة ميلادية.
2- أن تكون مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين.
3- أن يكون مسددًا الاشتراك السنوي للاتحاد عن عام 2020 والأعوام السابقة.
4- أن يتقدم للترشيح على النموذج المعد لذلك، والذي يتم الحصول عليه من مقر الاتحاد، مرفقا به ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة سجل تجاري حديث للمنشأة التي يمثلها بعد الاطلاع على الأصل.
علمًا بأن الترشيح للانتخابات قاصرا على الاتحاد، ولا يعتد بالنماذج الواردة بالفاكس أو البريد أو البريد الإلكتروني.
5- تسلم نماذج الترشيح باليد بمقر الاتحاد، ولا يعتد بالنماذج الواردة بالفاكس أو البريد أو البريد الإلكتروني.
6- يتم قبول الاشتراكات السنوية بالاتحاد حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية، على أن يسدد الاشتراك بمعرفة الممثل القانوني للدار شخصيا أو مندوب عن الدار بخطاب تفويض من الممثل القانوني.
7- بالنسبة لحضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات، فإنه يكون للممثل القانوني للدار شخصيًا، تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2011، والخاص بإلغاء التوكيلات في حضور اجتماع الجمعية والتصويت في الانتخابات.

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