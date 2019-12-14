تشريح جثة ضحية خلافات الجيرة في حلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية تحت إشراف المستشار أحمد ربيع، المحامي العام لنيابات حلوان، بتشريح جثة عامل قتل في مشاجرة حول خلافات الجيرة ولعب الأطفال؛ وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.



كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة "أحمد محمود" عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشقيقين من جيرانه، وتطور الأمر إلى اعتداء المتهمين عليه بسلاح أبيض "ساطور" وتمزيق جسد الضحية.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث القسم من القبض على المتهمين وتبين أنهما "سيد. م"، وشقيقه "محمود".



وتجري مباحث قسم شرطة حلوان، تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.