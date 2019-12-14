عصام سعد: خطة لتنمية الموارد الذاتية لأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بدء تنفيذ خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية تنفيذا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع ولاء صلاح الدين، مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، موجهًا جميع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المشروعات بالمحافظة بضرورة تحصيل مستحقات الدولة.



وأكد على وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.



وأضاف المحافظ أنه سيتم تكثيف المتابعة المستمرة لتحصيل الإيرادات وتذليل كافة المعوقات، ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتنمية وزيادة مواردها للإنفاق على تلك المشروعات وتنفيذ خطط التطوير وتلبية احتياجات المواطنين.