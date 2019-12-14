محمد الباز يقدم حلقات خاصة فى أسبوع منتدى شباب العالم فى "90 دقيقة"

يقدم الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بفضائية "المحور"، مجموعة من الحلقات الخاصة جدًا عن منتدى شباب العالم، على مدار الأسبوع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً.



ويستضيف الإعلامي محمد الباز، في أولى حلقات أسبوع منتدى شباب العالم الدكتور محمد عفيفى، المؤرخ الكبير، للحديث عن أهمية منتديات الشباب وتأثيرها على الشباب.



كما يكشف المؤرخ الكبير محمد عفيفي، في حوار خاص، عن علاقة رؤساء مصر خلال قرن بالشباب، وكيف لعب الشباب دورًا كبيرًا فى الحياة السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية المصرية؟.



ويكشف المؤرخ الكبير محمد عفيفى عن علاقة الزعيم جمال عبدالناصر بالشباب، وكيف نجح عدد من الشباب فى تغيير عدد من قرارات الزعيم عبدالناصر؟، كما يكشف تفاصيل علاقة الرئيس القائد محمد أنور السادات بالشباب، ودورهم فى الحياة المصرية.



وخلال الحلقة الخاصة عن منتدي شباب العالم يتحدث المؤرخ الكبير محمد عفيفى عن تطور علاقة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الشباب فى مصر وخارجها، وكيف أصبحت منتديات شباب العالم أيقونة تتغنى بها كل دول وشباب العالم؟.