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محافظات

محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرية كوم أبوشيل ومدينة أبنوب؛ للوقوف على شكوى المواطنين على الطبيعة، وإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما وجه برفع كل المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف بقرية كوم أبوشيل، معلنًا تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة بالقرى والنجوع، لتقييم أداء رؤساء المراكز والوحدات المحلية، وتوجيههم لتلافي الأخطاء وتذليل المعوقات أمام تنفيذ الأعمال، على أن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة ومحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال جولته بمركز أبنوب رافقه خلالها تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وبعض القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه محافظ أسيوط رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية لقرية كوم أبوشيل برفع كل المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف، وإزالة كل الإشغالات بالأسواق والميادين الرئيسية بالمركز، فضلا عن التنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات وإدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بمدينة أبنوب، وحل مشكلة الاختناقات المرورية، ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.

كما التقى محافظ أسيوط ببعض أهالي مدينة أبنوب، وبعض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مستمعًا لشكواهم، والتي تمثلت في توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وعمل أبحاث اجتماعية وصرف مساعدات اجتماعية لهم، كما وعد الوزير المحافظ بحل مشاكل المواطنين المتعلقة بتكثيف حملات الإشغالات والمرافق بالمدينة وإحالة بعض شكاوى المواطنين لجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى أهالي قرية كوم أبوشيل، والتي تعلقت برفع كل المخلفات الزراعية والقمامة من على جوانب الترعة الرئيسية بالقرية وبعض المصارف مصدرا تعليماته إلى رئيس المركز ورئيس القرية برفع جميع المخلفات باستخدام جميع معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية

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