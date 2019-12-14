غزل المحلة يكشف حقيقة بيع معدات الشركة والمصنع

نفي الدكتور مجدي الألفي، عضو مجلس نادي وشركة غزل المحلة، ما يتردد عن تكهين وبيع معدات وماكينات الشركة، في مزاد علني يوم 25 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن الموضوع عار من الصحة، وأن من نشره يريد إحداث بلبلة.



وأضاف الألفي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المزاد المزمع عقده يتضمن بيع معدات وآلات "تم تصنيفها كمعدات قديمة من قبل المتخصصين بالشركة، أي أنه مزاد عادي وطبيعي ويتكرر على عدة أعوام على الخردة التي لا تصلح للعمل، وذلك بعد تشكيل أكثر من لجنة فنية وإدارية لفحصها، والبحث في مدى صلاحيتها من عدمه، واتخاذ قرار البيع يكون بعد قرارات هذه اللجان الفنية والإدارية".



وأوضح أنه "ليس حقيقيًا ولا معقولًا أنه سيتم بيع ماكينات الشركة وهي تعمل، ومن يُثبت ذلك عليه التوجه للجهات الرقابية ونحن معه".



وناشد عضو مجلس إدارة نادي وشركة غزل المحلة، وسائل الإعلام المكتوب والمسموع والمرأي، تحري الدقة فيما تكتبه منعًا لحدوث البلبلة وإثارة الرأي العام.