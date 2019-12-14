"شريط تامول" يتسبب في مقتل شخص على يد تاجر خردة بالشرقية

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة مقتل مواطن في الشرقية، وضبط مرتكب الواقعة.



البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الإبراهيمية بمديرية أمن الشرقية من ربة منزل مُقيمة بدائرة المركز، بغياب زوجها، فتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية.



توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة تاجر خردة مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بتلقيه اتصالا هاتفيا من المجني عليه طلب خلاله منه شراء شريط لعقار التامول المخدر، فاستدرجه المتهم لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر صقر، ثم باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حديدية فأودى بحياته.



وأضاف المتهم أنه تخلص من الجثة بإلقائها بمياه أحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة كفر صقر، واستولى على دراجته النارية وهاتفه المحمول و1000 جنيه.



وتم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بأحد المصارف بدائرة مركز أبوكبير، وأقر بتصرفه في الدراجة وبيعها لعميله، سيئ النية، عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، نظير 3950 جنيهًا، فتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية، كما تم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.