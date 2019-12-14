كل أسبوع.. محافظ قنا يقيم اللقاء المفتوح فى المدن لأول مرة

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إقامة اللقاء المفتوح مع المواطنين بشكل أسبوعي، على أن يتم تنظيمه كل أسبوع في مدينة مختلفة.



وذكر الداودي أن اللقاء الأول سوف يتم تنظيمه يوم الخميس المقبل الموافق ١٩- ١٢- ٢٠١٩ في الصالة المغطاة بنادي البحر بمدينة قنا، الساعة ٩ صباحا، بينما سيتم تنظيم اللقاء الثاني يوم الأحد المقبل الموافق ٢٢- ١٢- ٢٠١٩ بمدينة نجع حمادي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بجوار مجلس المدينة.



وأشار إلى أنه سيتم إعلام المواطنين بمقر انعقاد اللقاء مستقبلا من خلال المواقع الإلكترونية الإخبارية وصفحة مكتب إعلام المحافظة على "فيسبوك" ومسئولي مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة.



وأكد الداودي أن الهدف من تنظيم اللقاء المفتوح مع المواطنين في المدن هو التعرف على مشاكل المواطنين عن قرب، وتخفيف أعباء الانتقال عليهم.