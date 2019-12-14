الداخلية تداهم دواليب المخدرات فى الجيزة

شن قطاع مكافحة الجريمة المنظمة حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بالوراق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الأفيون، وآخر في أوسيم يعيد تدوير مخدر الحشيش وترويجه.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال الاتجار بمخدر الأفيون بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إدفو بأسوان.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق، وبحوزته 4 كيلو و150 جرامًا من مخدر الأفيون، مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



من ناحية أخرى تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية مدير مكافحة الجريمة المنظمة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهما لإعادة تدوير ذات المخدر، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم وسبق اتهامهما فى قضية مخدرات.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزى تم ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأسفر تفتيش المتهم وسيارته ومسكنه عن ضبط 15 جرام حشيش معاد تدويره، 50 جرام إستروكس، ومجموعة من أدوات التصنيع تستخدم فى إعادة تدوير مخدر الحشيش، طبنجة صوت وطلقتين صوت، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.



بمواجهته أمام اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إعادة التدوير والاتجار بها بمشاركة المتهم الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.