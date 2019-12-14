-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تداهم دواليب المخدرات فى الجيزة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
شن قطاع مكافحة الجريمة المنظمة حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بالوراق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الأفيون، وآخر في أوسيم يعيد تدوير مخدر الحشيش وترويجه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال الاتجار بمخدر الأفيون بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إدفو بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق، وبحوزته 4 كيلو و150 جرامًا من مخدر الأفيون، مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية مدير مكافحة الجريمة المنظمة، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهما لإعادة تدوير ذات المخدر، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم وسبق اتهامهما فى قضية مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزى تم ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأسفر تفتيش المتهم وسيارته ومسكنه عن ضبط 15 جرام حشيش معاد تدويره، 50 جرام إستروكس، ومجموعة من أدوات التصنيع تستخدم فى إعادة تدوير مخدر الحشيش، طبنجة صوت وطلقتين صوت، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

بمواجهته أمام اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إعادة التدوير والاتجار بها بمشاركة المتهم الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الحكم بالسجن 10 سنوات على عمر البشير بتهمة الفساد المالى

منذ حوالي 21 ساعة

مصرع عروسين إثر تسرب للغاز في بني سويف

منذ حوالي 16 ساعة

ياسمين الخطيب توضح حقيقة إهانتها وفاء عامر بسبب كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

جون "ضحية التنمر" بجوار السيسي في مسرح منتدى شباب العالم (صور)

الصور

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

image description

طلاب علوم البترول بمطروح يزورون "البريمة 57" (صور)

الأكثر قراءة

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

غزل المحلة يكشف حقيقة بيع معدات الشركة والمصنع

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

الحكم بالسجن 10 سنوات على عمر البشير بتهمة الفساد المالى

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

أطعمة تتسبب التهاب الأمعاء

أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

الرئيس نيوز

بيع عدد وماكينات شركة "غزل المحلة".. تعرف على سنة إنتاجها

السيسي يتجول بالدراجة في شرم الشيخ

خاص| أحزاب تسعى للإفراج عن "قائمة السبعين" خلال منتدى شباب العالم

بدء محاكمة الكمسري المتهم في واقعة قفز شاب من قطار طنطا إلى المحكمة

منوعات

دراسة: الألمان ينفقون ملايين على حلوى الكريسماس

"الحجارة المتحركة".. علماء يفسرون الظاهرة "الغريبة"

موعد تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع

التوأميات.. "زخة" قوية من الشهب تغزو السماء

كشكول

رئيس جامعة المنيا:"منتدى الشباب"انعكاس لنجاح الدبلوماسية المصرية

وزير التعليم يكشف حقيقة وصف الحكم العثماني بالفتح في المناهج

فيديو التعذيب.."التضامن" تعلن بدء برنامج التأهيل النفسي والتربوي للطفل

"السوشيال والسخط السياسي لدى الشباب"رسالة ماجستير بـ"إعلام القاهرة"

إسلام سياسي

منتصر عمران: الإخوان متواجدين على السوشيال ميديا فقط...وتحركات المقاول الأجير عشوائية وفاشلة- حوار

مفتي الجمهورية: تخصيص 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًّا للإفتاء

ميليشيات أردوغان في سوريا.. تكامل في الأهداف

رسالة الأزهر إلى منتدى الحوار الأوروبي احتفاء بوثيقة الأخوة الإنسانية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من رواية "النبطي" للكاتب يوسف زيدان

19 يناير.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس "الناشرين المصريين"

التحرير لاونج جوته يحتفي باليوم العالمي للغة العربية.. الأربعاء

"مشيت علي الوصف تهت" بمركز الصورة المعاصرة

صفحتنا ع الفيس بوك