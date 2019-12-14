سامح عاشور يوفد محاميين للدفاع عن "شهيد التذكرة"

عملت "الدستور" أن الكمسري المتهم بإجبار شاب على النزول لعدم دفعه التذكرة مما أدى إلى وفاته، وكل المحامي جلال شلبي، وأكد مصدر داخل أسرة المجني عليه أنهم تواصلوا مع سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي كلف: محمد أمين، ومحمد حسن أمين، للدفاع عن المجني عليهما.



كانت المحاكمة قد بدأت، منذ قليل، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الغربية، تلقي اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، وصدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.