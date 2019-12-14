ضبط أجنبي بكمية من نبات الماريجوانا في مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته مواد مخدرة.



عثر بحوزة الراكب على 11 عبوة بداخلها 166 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر، 2 كيس بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر وزنت كيلو و200 جرام، وعبوة بداخلها معجون لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 340 جرامًا، ومجموعة من الأدوات مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم في زراعة نبات الماريجوانا المخدر.



كما عثر بحوزته على مبالغ مالية قدرها 10300 دولار أمريكي، و8000 جنيه مصري، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد تهريبها لداخل البلاد والاتجار بها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.