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مصر

الإنتاج الحربى توقع عقدًا مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إيمان ماهر
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومجموعة "بولى" الصينية الدولية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات.

يأتى توقيع هذا العقد فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصينى.

يهدف هذا العقد إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومجموعة "بولى" فى مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة والتي من المقرر أن تصل إلي عدد 3 ملايين إطار سنويًا، حيث يأتي هذا التعاون للحد من استيراد إطارات السيارات الذي وصل إلى 186 مليون دولار عام 2018، كما يأتي توقيع العقد تأكيدًا على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات للشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية بالدولة.

من جانبه، استعرض ممثل مجموعة شركة «بولي» الصينية الدولية استراتيجية تطوير مشروعاتها المستقبلية في مصر، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتصبح مركزًا رئيسيًا لصناعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ضوء ثقة المجموعة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري الذي يتمتع بإمكانيات ومقومات متميزة ومتنوعة في ضوء الإجراءات المتعددة التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، على صعيد تعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بالقطاعات التصنيعية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

كما أعرب عن اعتزاز مجموعة "بولي" الصينية بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية من خلال وزارة الإنتاج الحربى، مؤكدًا أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات فى مجال التصنيع المختلفة يتيح لها إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات بمختلف أنواعها إلى مصر.

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