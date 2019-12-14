ضبط متهم بسرقة "توك توك" بالإكراه في قنا

تمكنت مباحث مديرية أمن قنا بقيادة اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، من تحديد هوية متهمين بسرقة "توك توك" من أحد المواطنين، والقبض على أحدهما.



كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتقدم "محمد رجب محمود" 37 سنة، سائق "توك توك"، ببلاغ يفيد بأنه بعد توصيله مواطن من مدينة دشنا إلى منطقة العزب المصري، وأثناء عودته استوقفه شخصين تحت تهديد السلاح وسرقا التوك توك.



تم تشكيل فريق بحث من مباحث دشنا، وتمكن من ضبط "علاء. ع. ت" 19 سنة، وبحوزته سلاح ناري "فرد محلي الصنع" واعترف بسرقة التوك توك برفقة "فهد. ج. ع"، هارب، وجار ضبطه.



تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة للتحقيق.