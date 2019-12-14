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محافظات

العثور على طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة في بني سويف

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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عثر عدد من أهالي مدينة بني سويف، اليوم السبت، على طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة ملقاة أمام دار للأيتام بوسط مدينة بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام دار للأطفال الأيتام الكائنة بشارع أحمد عرابي بمدينة بني سويف.

وتبين من الانتقال والفحص، وبسؤال "هالة. ع. م" 33 عاما، عاملة بذات الدار، ومقيمة بحي الغمراوي بندر بني سويف، قررت عثورها أمام باب الدار على الطفلة ملفوفة ببطانية بنية اللون وكوفرته بيضاء، داخل حقيبة، وبجوارها كيس أسود اللون بداخله "ببرونة" مدون عليها اسم " منى. أ. ح".

كما تبين بمناظرة الطفلة أنها أنثى حديثة الولادة، عمرها حوالي 4 أيام، ترتدي بنطالا أحمر اللون والحبل السري مربوط، ولا توجد بها أية إصابات ظاهرية، وجارٍ عرضها على مستشفى بني سويف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإيداعها إحدى دور الرعاية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

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