إصابة طالب في مشاجرة مع سائق على أولوية المرور ببني سويف

أصيب طالب بكلية الزراعة بجامعة بني سويف، اليوم السبت، في مشاجرة مع سائق تاكسي؛ بسبب الخلاف على أولوية المرور.



تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بوقوع بمشاجرة بميدان الزراعيين بدائرة القسم.



وتبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين "خالد. ذ. ق" 25 عامًا، سائق تاكسي ومقيم في الجزيرة المرتفعة ببندر بنى سويف، و"علي. م. ع" 20 عامًا، طالب بكلية الزراعة، ومقيم بمركز ببا.



وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية المرور بالطريق، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها السائق على الطالب بالضرب محدثًا إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى.



تم ضبط السائق ونقل المصاب إلى مستشفى خاص، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر رقم 20063 جنح قسم شرطة بنى سويف.