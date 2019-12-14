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حوادث

حجز صاحبة فيديو ضرب طفلها في الطالبية وفحص حالتها النفسية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
جريدة الدستور
ندي حمدي
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أجرت نيابة العمرانية تحقيقات موسعة مع الأم المتهمة بالتعدي بالضرب على طفلها، في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قررت النيابة حجز المتهمة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

وقررت النيابة عقب تحقيقات استمرت عدة ساعات عرض المتهمة على أخصائيين بمجلس الأمومة والطفولة لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها، وإيداع الطفل أحد دور الرعاية التابعة لمجلس الأمومة والطفولة لبيان حالته النفسية ومدى تقويمه ليكون طفل صالح للمجتمع، وعرض الطفل على أحد المستشفيات الحكومية لبيان ما إذا كان يوجد به إصابات من عدمه.

واعترفت الأم أمام رجال المباحث فور ضبطها بتعذيب طفلها وإجباره على الاتصال بوالده لاصطحابه إلى منزله، مشيرة إلى أن ما دفعها لارتكاب ذلك وجود خلافات مع طليقها.

وأجرت النيابة العامة اتصالًا بوالد الطفل واستدعته لسماع أقواله، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسكن الطفل المجني عليه، حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية؛ وتبين وجود الطفل ووالدته المتهمة.

واتضح أن الطفل يدعى "مروان" وأن الأخيرة هي أمه؛ فاصطحبهما فريق النيابة وشقيقة الطفل الضحية من أمه إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

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