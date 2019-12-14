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مصر

مناقشة "طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" الاثنين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
كلية الآثار
كلية الآثار
إسراء جمال
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تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "نحو استخدام طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، يوم الاثنين 16 ديسمبر، في العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية، بمشاركة أساتذة الترميم بجامعات القاهرة والإسكندرية والأقصر، وممثلين عن وزارة الآثار.

ويناقش المشاركون في الندوة عدة محاور وهي الاتجاهات الحديثة في فحص وتحليل المواد الأثرية، والاتجاهات الحديثة لتوثيق ورقمنة الآثار، والمواد الصديقة للبيئة في علاج وصيانة المواد الأثرية، وتطبيقات وتجارب عملية في مجال ترميم الآثار، بحضور أساتذة كلية الآثار والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن العناية والحفاظ على الآثار هو حفاظ على حضارتنا وهويتنا الثقافية، فالحضارة المصرية من أقدم الحضارات الإنسانية، وتظل آثارها علامة فارقة في تاريخ البشرية، وقبلة السائحين من شتى بقاع العالم، وقد قدمت للإنسانية مالم تقدمه حضارة أخرى.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتراثنا الحضاري، وعما قريب يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم أعظم ما تركه الفراعنة العظام، الذين تركوا تراثًا لاتزال الدنيا تبحث في عظمته، ولا يزال علماء الآثار يبحثون ويحاولون اكتشاف أسرار عظمة وعبقرية الحضارة المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الآثار بالجامعة تعد من أعرق كليات الآثار ليس في مصر وحدها، بل في العالم، وأساتذتها يقدمون عطائهم العلمي المتميز، وكثيرون تقلدوا مواقع سياسية وتنفيذية في كثير من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية.

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