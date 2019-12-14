أب حاول إنقاذ ابنه فى الإسماعيلية فغرقا معًا

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا هز أرجاء الإقليم، حيث لقى أب مصرعه في محاولة إنقاذ طفله من الغرق فى ترعة بالإسماعيلية، بمنطقة الغرابوة بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد أن الطفل سقط من أعلى الكوبري خلال مرورهما من على الكوبرى، واضطر والده للنزول لإنقاذه فغرقا سويًا.



وانتقل لمكان الحادث المقدم محمد فيصل، رئيس مباحث التل الكبير، ومعاونيه النقباء: محمود مأمون، ومحمود فراج، ويوسف الحفناوى؛ لفحص الواقعة، وتبين أن الطفل غرق فحاول الأب إنقاذه فغرق أيضًا، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.