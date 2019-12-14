فتح الحدائق مجانًًا لمواطنى مطروح احتفالًا بالعيد القومى

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، فتح الحدائق العامة بالمجان، ابتداء من اليوم 14 ديسمبر وحتى غدٍ 15 ديسمبر، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى.



وتنظم اليوم محافظة مطروح احتفالية كبرى بمنطقة وادى ماجد، تشمل مهرجان للفروسية وإلقاء قصائد شعرية، كما تبدأ غدًا بحديقة صابر الاحتفال الرئيسى بحضور عدد من المحافظين السابقين والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالى محافظة مطروح.



يذكر أن احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى تواكب الذكرى الـ104 لانتصارات أبناء مطروح، على قوات الاحتلال الإنجليزى فى معركة وادي ماجد عام 1915، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.