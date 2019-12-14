-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تقدم 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
سعود الشامسي
سعود الشامسي
أ.ش.أ
طباعة
قدمت الإمارات 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزى، مساهمة منها فى مواجهة الطوارئ (CERF) لعام 2020.

وأكد نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سعود الشامسي، خلال المؤتمر السنوي رفيع المستوى الخاص بالصندوق للإعلان عن التعهدات- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت- التزام بلاده تجاه الصندوق الذي يتميز بسرعته، وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ، مرحبًا بمبادرات الصندوق فى منح التمويل الاستباقى لعمليات الإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة.

ونوه الشامسي بأهمية مراعاة الصندوق لكل الفئات العمرية وتجنب تهميش المرأة أو ذوي الإعاقة في عمليات الإغاثة، داعيًا إلى تطوير أدوات المساءلة والتدقيق التى تمكن المانحين من التأكد من أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

منذ حوالي 16 ساعة

جون "ضحية التنمر" بجوار السيسي في مسرح منتدى شباب العالم (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

الصور

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

image description

طلاب علوم البترول بمطروح يزورون "البريمة 57" (صور)

الأكثر قراءة

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

أطعمة تتسبب التهاب الأمعاء

أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

الرئيس نيوز

الدولار يعاود الاستقرار بعد موجة ارتفاع بلغت 4 قروش

انقسام مصرفي بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة قبل 2020

العالم ينتظر اليوم الحُكم في قضية "فساد البشير"

"من أول يناير".. إعفاء كامل للسيارات التركية من الرسوم الجمركية

منوعات

موعد تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع

التوأميات.. "زخة" قوية من الشهب تغزو السماء

علاج جديد للاكتئاب مشتق من الفطر

قصة أول قضية نسب فى مصر.. و"هدى شعراوى" تهدد صاحبتها ببوليس الآداب

كشكول

"طرق مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" ندوة بـ"آثار القاهرة"..الإثنين

أزمة التعليم المفتوح.. الرابطة لـ"الأعلى للجامعات": هل شهادة "المدمج" أكاديمية؟!

الألمانية بالقاهرة تستقبل المؤتمر الدولى الأول لتصميم وبناء المدن الذكية

بعد فيديو التعذيب.."قومي الطفولة": برنامج مكثف لتقويم سلوك الأم

إسلام سياسي

مفتي الجمهورية: تخصيص 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًّا للإفتاء

ميليشيات أردوغان في سوريا.. تكامل في الأهداف

رسالة الأزهر إلى منتدى الحوار الأوروبي احتفاء بوثيقة الأخوة الإنسانية

محاولات إخوانية لتبرئة نائب المرشد من الهجوم على المعزول

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

قى ذكرى وفاته.. "عصر الحب" رواية نجيب محفوظ المنسية

"الموت عمل شاق" بقائمة وول ستريت جورنال لأفضل عشرة أعمال

فى ذكراه.. حكاية 6 جنيهات أقترضها جُرجى زيدان ليجيئ للقاهرة

صدور الطبعة الثانية من "صعيدية في أثينا" لـ عائشة السعدي

صفحتنا ع الفيس بوك