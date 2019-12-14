الإمارات تقدم 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

قدمت الإمارات 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزى، مساهمة منها فى مواجهة الطوارئ (CERF) لعام 2020.



وأكد نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سعود الشامسي، خلال المؤتمر السنوي رفيع المستوى الخاص بالصندوق للإعلان عن التعهدات- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت- التزام بلاده تجاه الصندوق الذي يتميز بسرعته، وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ، مرحبًا بمبادرات الصندوق فى منح التمويل الاستباقى لعمليات الإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة.



ونوه الشامسي بأهمية مراعاة الصندوق لكل الفئات العمرية وتجنب تهميش المرأة أو ذوي الإعاقة في عمليات الإغاثة، داعيًا إلى تطوير أدوات المساءلة والتدقيق التى تمكن المانحين من التأكد من أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها.