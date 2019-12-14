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اقتصاد

معرض للمنتجات التراثية والفنية بمنتدى شباب العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء أبو العزم
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ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرضًا لمنتجات أصحاب المشروعات التراثية واليدوية، وذلك على هامش فاعليات منتدى شباب العالم، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ طوال فترة المؤتمر من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وصرحت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن إقامة المعرض تأتى في إطار الاهتمام بالصناعات التراثية واليدوية، لما لهذه المشروعات من أهمية ثقافية واقتصادية تتمثل في الحفاظ علي الهوية المصرية وتراثها الفني العريق، بالإضافة إلى أنها من أكثر المنتجات المصرية طلبًا في الأسواق العربية والأجنبية.

وأشارت إلى أن الجهاز يسهم من خلال تمويله لتلك النوعية من المشروعات على تطويرها ودعمها ماليًا وفنيًا وتسويقيًا، حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم، بجانب أهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت جامع، أن "الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الترويج الثقافي والتجاري لهذه المنتجات المصرية العريقة، بل نقدم من خلاله صورة واقعية لنجاح شباب المشروعات الصغيرة فى اقتحام مجالات العمل الحر والتشغيل الذاتي ليكونوا حافزًا للشباب المشارك في المؤتمر، ويشجعوهم علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات، وأيضًا تعريف المشاركين في المؤتمر بأنشطة الجهاز المختلفة التي تشمل تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

ويهتم المعرض بإبراز المنتجات التى تعبر عن التراث المصرى عامة ومنتجات سيناء بصفة خاصة.

ويضم العديد من المنتجات التراثية والفنية، ومنها "سجاد وكليم يدوي، مفروشات، مشغولات نحاسية وفوانيس، جلود، مشغولات زجاجية، إكسسوار حريمي وفضة، حجازة، خزف ومنتجات سيناء".

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