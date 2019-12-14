إصابة 6 في حادث تصادم بأسوان

وقع حادث تصادم أتوبيس ركاب بآخر، صباح اليوم السبت، عند منطقة وادى كركر بمدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



تلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بآخر عند منطقة وادي كركر، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.