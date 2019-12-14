إصابة 6 في حادث تصادم بأسوان
السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وقع حادث تصادم أتوبيس ركاب بآخر، صباح اليوم السبت، عند منطقة وادى كركر بمدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
تلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بآخر عند منطقة وادي كركر، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.
تلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بآخر عند منطقة وادي كركر، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.