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اقتصاد

المالية: المرأة المصرية شريك أصيل فى بناء الحضارة الإنسانية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسن كامل - راندا التوني
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أكد وزير المالية، أن الدولة، ممثلة في القيادة السياسية، تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم المرأة المصرية؛ بما يؤهلها لنيل استحقاقاتها الوطنية، والإسهام الفعَّال فى بناء الوطن وتعظيم قدراته، من خلال السعي الجاد لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ باعتبارها شريكًا أصيلاً فى بناء المجتمع الإنساني.

وأضاف: لدينا ٨ وزيرات ومحافظة وعدد كبير من نواب الوزراء والمحافظين سيدات، موضحًا أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها فى أداء مهامها، بعطاء متجدد على مدار التاريخ، سواءً كبرلمانية، أو وزيرة، أو محافظة، أو رئيسة جامعة، أو قاضية، أو نائبة للمحافظ، وقد تجلى ذلك بوضوح خلال المرحلة الأخيرة، فى ظل الحرص الشديد للقيادة السياسية على تمكين المرأة وإعطائها الفرصة المتساوية؛ إيمانًا بقدرتها على المشاركة الإيجابية فى بناء الأسرة الوطنية، والحضارة الإنسانية.

وقال، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بعنوان: «مناهضة العنف ضد المرأة»، إن اختيار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولى منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، يعكس ثقة المجتمع الدولي فى قدرات المرأة المصرية، ومقومات شخصيتها التى تؤهلها لإثراء الحضارة الإنسانية، موضحًا جهود الحكومة فى مناهضة العنف ضد المرأة، وحفظ حقوقها.

وذكر أن الموازنة العامة للدولة تترجم برنامج الحكومة فى تمكين المرأة، من خلال مشروعات فعَّالة بمؤشرات أداء دقيقة، بمراعاة توفير الرعاية الصحية لها عبر عدة مسارات يأتى فى مقدمتها: المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وإرساء دعائم نظام التأمين الصحي الشامل الذي يمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، بتوفير خدمات صحية متكاملة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة، والفئات الأكثر احتياجًا، ومساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسويق إسهامات الأسر المنتجة بما يحافظ على هوية المجتمع المصري ويعكس تراثه التاريخي العظيم.

وأشار إلى أن وزارة المالية تحرص، عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، على دعم تمكين المرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال التحول التدريجي إلى موازنات «البرامج والأداء»، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، لافتًا إلى أن وزارة المالية تفخر بالعديد من القيادات النسائية التى تُسهم فى إدارة العديد من الملفات المهمة، وقد انتهت من المرحلة الأولى لبرنامج «تمكين»، بتولي ٥٥ موظفة مواقع قيادية بمختلف المستويات الوظيفية؛ تقديرًا لعطائهن البارز، فى نطاق اختصاصاتهن.

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