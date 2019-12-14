أعلى عائد على شهادات الادخار في خمس بنوك

تسود حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي المصري، في 26 ديسمبر الجاري، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض، ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 4.5%، خلال 4 مرات على مدار العام الجاري 2019.



ورصد"الدستور"، أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك:



البنك الأهلي المصري:

- الشهادة البلاتينية الشهرية 3 سنوات 13%.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي 13.25%.



بنك عوده:

شهادة ثلاثية متغيرة ذات عائد شهري 11.75%



بنك القاهرة:

شهادة البريمو 12%.



بنك مصر:

شهادة القمة ذات العائد الشهري 13%.

بنك التنمية الصناعية.

الشهادة الثلاثية متغيرة العائد "ربع سنوي" 12.75%.

