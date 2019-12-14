لجان من زراعة البحيرة لمتابعة زراعات القمح على الطبيعة

واصلت مديرية الزراعة بالبحيرة، نشر لجان من إدارة الإرشاد الزراعي مكونة من، الدكتورة عزة سعيد محروس منسق القمح بالبحيرة، والمهندس عوض عبد الحميد موسى، والمهندس شريف صبحي العريان أخصائيان القمح بالمحافظة، بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل أية مشاكل تواجه المزارعين في مرحلة الإنبات لزيادة الإنتاج.



قال المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن المديرية تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة "الأسمدة، والتقاوي"، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج الموسم الجاري.



وأضاف أن هناك لجانا مرورية تعمل حاليا على متابعة جميع الزراعات الشتوية، وخاصة محصول القمح والفول البلدي في مرحلة الإنبات، وقد تم تنفيذ عدد كبير من الحقول الإرشادية وهي: 1000 فدان تتبع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، عبارة عن تجميعات تبدأ من 25 فدانا حتى 50 فدانا في مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت وكفر الدوار، و120 فدانا يتبع مشروع الأمن الغذائي العربي، وينفذ في عدد 7 مراكز، و160 فدانا يتبع الحملة القومية للنهوض بالقمح.



وتابع: "وكل هذه المساحات تتم زراعتها على مصاطب في مراكز المحافظة المختلفة؛ لما تتميز به هذه الطريقة من توفير كميات التقاوي المستخدمة للزراعة، وتوفير مياه الري والاستخدام الأمثل للعناصر السمادية المضافة، وسهولة عمليات الخدمة للمحصول والمحافظة على النباتات من الرقاد في المراحل المتأخرة لمقاومة الرياح".



كما تم التنبيه على إدارة المكافحة الحقلية بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة حشائش القمح العريضة والرفيعة، على أن يتم توعية المزارعين بالمواعيد المثلى لمكافحة الحشائش حسب نوعها وبالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة، وكذلك طرق الاستخدام الأمن للمبيدات.



وأضاف المهندس ناجي السيد حسن، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أن هناك ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المراكز، والفحص المستمر لاكتشاف أية إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الإستراتيجية.



وأشار إلى أن هناك تكليفات لجميع الإدارات الزراعية، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، ونظرا لانخفاض دراجات الحرارة خلال هذه الفترة فأنه ينصح بعدم تأخير الري مع الانتظام في مواعيد الري وعدم التغريق أو التعطيش وإضافة الأسمدة الأزوتية قبل نزول المياه للأرض مباشرة وعدم الاعتماد على مياه الأمطار الخفيفة.



وأكد أنه تم التنبيه بضرورة الرش بمبيدات الحشائش خلال هذه الفترة، وكذا مطلوب رش وقائي للصدأ خلال شهر يناير على أن تكون عدد الرشات على الأقل 2 رشة حتى نتمكن من الوصول بالمحصول إلى بر الأمان، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة في متابعة صرف الأسمدة لمن يزرع الأرض فعلي، حيث إن المستهدف زراعته من القمح هذا العام هو 364.785 ألف فدان، وتم حصر فعلي لمساحة 292.128 فدان، وجار الانتهاء من أعمال حصر المحاصيل الشتوية على الطبيعة.