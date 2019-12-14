بـ4 أغنيات.. إليسا تكشف موعد صدور ألبومها الجديد

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عن أنها تواصل حاليًا تحضيرات ألبومها الجديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل.



وقالت إليسا، على هامش حفلها الذي أحيته أمس، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الألبوم الجديد سيضم ٤ أغنيات لبنانية، وباقي الأغنيات ستكون باللهجة المصرية، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.



وأشادت إليسا، بالحفل الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدةً أنها تكون سعيدة دائمًا بالتواجد مع الجمهور المصري سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو المنصورة أو في أي مكان بمصر، معربة عن سعادتها بالتواجد وسط جمهورها المصري في أي مكان، "بسبب الكيميا التي تجمعني بالشعب المصري، مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في ده كتير"، حسب تعبيرها.



وأهدى خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة جمهورية مصر العربية للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.



يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا، قدمت حفلا غنائيا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي حضره كوكبة من المثقفين والفنانين، فى مقدمتهم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة جمهورية مصر العربية للعلوم والتكنولويا، والإعلامي والكاتب محمد فودة، والنجمة إيمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد، والإعلامية بوسي شلبي.



وبدأت النجمة إليسا، حفلها، بالصعود على المسرح، بأغنية «شمس الحرية»، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.



وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي «إلي كل اللي بيحبوني»، «وحشتوني»، «لو في»، «كرمالك»، «سهرني يا ليل»، «يا مرايتي»، «أسعد واحدة».



كما قدمت عددا من الأغنيات لنجوم آخرين من الزمن الجميل، منها أغنيتا «لولا الملامة» و«طب وأنا مالي» للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية، «نسم علينا الهوا» للنجمة القديرة فيروز.



وطمأنت جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عنه العام الماضي، قائلة: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة، بشكل أكبر على الساحة الفنية".