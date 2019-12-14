-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بـ4 أغنيات.. إليسا تكشف موعد صدور ألبومها الجديد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
إليسا
إليسا
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عن أنها تواصل حاليًا تحضيرات ألبومها الجديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل.

وقالت إليسا، على هامش حفلها الذي أحيته أمس، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الألبوم الجديد سيضم ٤ أغنيات لبنانية، وباقي الأغنيات ستكون باللهجة المصرية، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

وأشادت إليسا، بالحفل الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدةً أنها تكون سعيدة دائمًا بالتواجد مع الجمهور المصري سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو المنصورة أو في أي مكان بمصر، معربة عن سعادتها بالتواجد وسط جمهورها المصري في أي مكان، "بسبب الكيميا التي تجمعني بالشعب المصري، مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في ده كتير"، حسب تعبيرها.

وأهدى خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة جمهورية مصر العربية للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.

يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا، قدمت حفلا غنائيا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي حضره كوكبة من المثقفين والفنانين، فى مقدمتهم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة جمهورية مصر العربية للعلوم والتكنولويا، والإعلامي والكاتب محمد فودة، والنجمة إيمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد، والإعلامية بوسي شلبي.

وبدأت النجمة إليسا، حفلها، بالصعود على المسرح، بأغنية «شمس الحرية»، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.

وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي «إلي كل اللي بيحبوني»، «وحشتوني»، «لو في»، «كرمالك»، «سهرني يا ليل»، «يا مرايتي»، «أسعد واحدة».

كما قدمت عددا من الأغنيات لنجوم آخرين من الزمن الجميل، منها أغنيتا «لولا الملامة» و«طب وأنا مالي» للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية، «نسم علينا الهوا» للنجمة القديرة فيروز.

وطمأنت جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عنه العام الماضي، قائلة: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة، بشكل أكبر على الساحة الفنية".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

منذ حوالي 16 ساعة

السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

منذ حوالي 18 ساعة

النيابة العامة تفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء سيدة على طفلها

الصور

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

image description

طلاب علوم البترول بمطروح يزورون "البريمة 57" (صور)

الأكثر قراءة

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

أطعمة تتسبب التهاب الأمعاء

أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

الرئيس نيوز

الدولار يعاود الاستقرار بعد موجة ارتفاع بلغت 4 قروش

انقسام مصرفي بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة قبل 2020

العالم ينتظر اليوم الحُكم في قضية "فساد البشير"

"من أول يناير".. إعفاء كامل للسيارات التركية من الرسوم الجمركية

منوعات

موعد تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع

التوأميات.. "زخة" قوية من الشهب تغزو السماء

علاج جديد للاكتئاب مشتق من الفطر

قصة أول قضية نسب فى مصر.. و"هدى شعراوى" تهدد صاحبتها ببوليس الآداب

كشكول

"طرق مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" ندوة بـ"آثار القاهرة"..الإثنين

أزمة التعليم المفتوح.. الرابطة لـ"الأعلى للجامعات": هل شهادة "المدمج" أكاديمية؟!

الألمانية بالقاهرة تستقبل المؤتمر الدولى الأول لتصميم وبناء المدن الذكية

بعد فيديو التعذيب.."قومي الطفولة": برنامج مكثف لتقويم سلوك الأم

إسلام سياسي

مفتي الجمهورية: تخصيص 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًّا للإفتاء

ميليشيات أردوغان في سوريا.. تكامل في الأهداف

رسالة الأزهر إلى منتدى الحوار الأوروبي احتفاء بوثيقة الأخوة الإنسانية

محاولات إخوانية لتبرئة نائب المرشد من الهجوم على المعزول

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

قى ذكرى وفاته.. "عصر الحب" رواية نجيب محفوظ المنسية

"الموت عمل شاق" بقائمة وول ستريت جورنال لأفضل عشرة أعمال

فى ذكراه.. حكاية 6 جنيهات أقترضها جُرجى زيدان ليجيئ للقاهرة

صدور الطبعة الثانية من "صعيدية في أثينا" لـ عائشة السعدي

صفحتنا ع الفيس بوك