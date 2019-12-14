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محافظات

وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدى الأمير
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تسلمت مديرية القوى العاملة محافظة الأقصر، وحدة تدريب متنقلة تابعة للوزارة، تم تجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهني على مهن الخياطة والتفصيل ـ وكهرباء تركيبات ـ سباكة صحية.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بمحافظات (كفر الشيخ والمنيا وأسيوط والأقصر) وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، عبده هاشم، إن الوحدة المتنقلة المقرر تمركزها بالمحافظة لمدة عام، تتكون من ثلاث ورش وهي الخياطة والتفصيل وتتكون من 15 ماكينة خياطة حديثة، ويتم عمل دورة كل 15 يوما لـ15 متدربا بواقع 5 ساعات يوميا، وورشة سباكة صحية وتتكون من 15 عدة سباكة حديثة ويتم عمل دورة كل 15 يوما لـ15 متدربا لمدة 60 ساعة، وورشة كهرباء تركيبات وتتكون من 15 عدة كهرباء حديثة، ويتم عمل دورة كل 15 يوما لـ15 متدربا لمدة 60 ساعة، مشيرا إلى أن الوحدة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى.

ومن جانبها أوضحت مدير مكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالأقصر، نجوى محمد، أنه على الراغبين في التقدم لتلك الدورات من الذكور أو الإناث التقدم لمقر مديرية القوى العاملة بشارع النزهة بشرق السكة بمدينة الأقصر، وإحضار صورة الرقم القومي بشرط ألا يقل السن عن 18 عاما وإجادة القراءة والكتابة، مشيرة إلى أنه يوجد دورات تدريبية أخرى في مجال الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واللحام والكهرباء بمركز التدريب المهني الخاص بالمديرية بالساحة الرضوانية.
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)
وحدة متنقلة لتعليم الخياطة للفتيات في الأقصر (صور)

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