أكتوبر: مقر جديد لأعمال التوثيق بمقر الجهاز

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إتاحة مقر جديد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بمقر جهاز المدينة، حيث سيتم من خلاله، القيام بأعمال التوثيق المختلفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بالمدينة، وكذا القضاء على طوابير الانتظار.



وأضاف الشربيني في بيان لوزارة الاسكان، منذ قليل، أن مقر التوثيق الجديد مقام على مساحة (400م2)، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، وذلك في سبيل التيسير على العملاء المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز، لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة، طبقًا لأحكام القانون رقم 27 لعام 2018 ولائحته التنفيذية، لإنشاء مأمورية شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بعملاء هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة فقط.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم توفير 4 غرف خاصة بالتوثيق بمبنى المركز التكنولوچى لخدمة المواطنين بالدور الأول بمساحة (56م2)، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت الكافي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.