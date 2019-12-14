زاهى حواس يعلن ضم الطفل علي صبرة لمركز "المصريات"

حرص عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، على مقابلة الطفل علي صبرة، الذي انتشر عنه فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يروي فيه قصة كفاحه وهو في الثانية عشرة من عمره، كاشفا عن رغبته في أن يصبح عالما للآثار عندما يكبر، وذلك أمام تمثال أبوالهول.



وأعلن الدكتور "حواس" عن ضم الطفل إلى مركز (زاهي حواس للمصريات) بمكتبة الإسكندرية، وسوف يهديه ١٧ كتابًا للأطفال عن الآثار المصرية.



وأشار إلى أن مركز "زاهي حواس للمصريات" سيمنح الطفل زيارات مجانية لجميع المواقع الأثرية والسياحية التي ينظمها، من خلال الأنشطة الثقافية التي يقدمها، وسيقوم المركز بتأهيل الطفل لكي يكون عالم آثار في المستقبل.



وكان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قد حرص الأسبوع الماضي، بعد مشاهدة الفيديو، على لقاء الطفل لتشجيعه، والإشادة بكفاحه، ومنحه تصريح زيارة مجانيًا له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر، للتعرف بصورة أعمق على تراث وآثار بلاده، وأهداه مستنسخا من قناع الملك توت عنخ آمون ومجموعة من الكتب الأثرية الخاصة بالأطفال.



وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الطفل على صبرة وهو يحكى قصة كفاحه، حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد أن تركهم والدهم، ما اضطره إلى بيع الجوارب لكسب قوت عيشه وأسرته واستكمال دراسته.