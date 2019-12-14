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حوادث

أمن الجيزة يطارد المتهم الرئيسي في قتل عاطل داخل مزرعة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل عاطل، صادر ضده حكم بالإعدام، بسبب خصومة ثأرية، داخل مزرعة في الشيخ زايد.

وحدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددًا من الأماكن التي يتردد عليها المتهم، وجار مطاردته للقبض عليه، في الوقت الذي يستجوب فيه ضباط قسم شرطة ثان الشيخ زايد، 3 متهمين مضبوطين من أسرة المتهم الهارب، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب الجريمة، رغم قبول الصلح والدية خلال جلسة عرفية.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوي.

بإجراء التحريات، تبين للرائد أحمد صبرى، رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات عن صدور حكم بالإعدام ضد القتيل في قضية قتل.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين،، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن القتيل تورط منذ عدة سنوات فى قتل أحد الأشخاص، إلا أنه تم الاتفاق على قبول الدية، خلال جلسة صلح عرفية، والتوصل إلى إنهاء الخصومة بين الطرفين.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجنى عليه تولى حراسة مزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى، حيث كان يختبئ بها، خشية القبض عليه، لصدور حكم بالإعدام ضده فى قضية قتل، وخلال متابعته عمله بالمزرعة، فوجىء بأحد الأشخاص من أسرة الشخص الذى قتله سابقا، يطلق النار عليه، مما أسفر عن مقتله، وفر هاربًا عقب ارتكابه الجريمة.

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