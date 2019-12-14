كارمن سليمان تغادر القاهرة متوجهة إلى الرياض

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، المطربة المصرية كارمن سليمان، متوجهة إلي المملكة العربية السعودية لإحياء بعض الحفلات الفنية هناك، عقب زيارة إلى القاهرة استغرقت عدة أيام.



وغادرت كارمن سليمان على متن رحلة شركة مصر للطيران رقم 651 والمتجهة إلى الرياض، حيث تم إنهاء إجراءات سفرها بصالة الخدمة المميزة التابعة لشركة مصر للطيران بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.



وأبدت كارمن، سعادتها البالغة بحفاوة وحسن الاستقبال من جانب مسئولى الشركة الوطنية للطيران، كما حرص العديد من الركاب والعاملين بصالة السفر الدولية على التقاط الصورة التذكارية معها.